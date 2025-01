Portuguesa encerra preparação para encarar a Ponte Preta pelo Paulistão

Nesta terça-feira, no CT do Parque Ecológico, a Portuguesa encerrou a preparação para encarar a Ponte Preta, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O time visa vencer a primeira após uma derrota e um empate.

Sob o comando do técnico Cauan de Almeida, o elenco rubro-verde realizou atividades com bola.

Para a partida, o treinador deve repetir a mesma escalação do jogo realizado no último sábado, quando a Portuguesa cedeu o empate ao Novorizontino após abrir a vantagem de 2 a 0. O jogo marcou a despedida do Canindé, que agora será reformado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portuguesa (@portuguesaoficial)

Sem o seu estádio, a Lusa mandará seus jogos no Pacaembu. No entanto, além do confronto contra a Ponte Preta, em Campinas, a Portuguesa terá que viajar para visitar o Mirassol na quarta rodada. Assim, o primeiro jogo no Pacaembu será realizado somente no dia 29 de janeiro, contra o São Paulo.

A partida contra a Macaca acontece nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli.