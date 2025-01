Palmeiras leva 'chapéu' de time do Catar por Claudinho e Leila se irrita: 'Deu a sua palavra'

O Palmeiras se frustrou com a decisão de Claudinho, que comunicou que decidiu se transferir ao Al Sadd, equipe do Catar. Trata-se de uma grande frustração para o clube paulista porque segundo a presidente Leila Pereira, o jogador havia aceitado a oferta do time alviverde e as duas partes estavam na parte final da negociação, a troca de minutas contratuais.

"Nós entramos em acordo com o Zenit, e o Claudinho aceitou a nossa proposta. Eu mesma conversei por telefone com o jogador, que, por duas vezes, deu a sua palavra de que viria para o Palmeiras. Ele me disse que não queria jogar no Catar", afirmou Leila nesta terça-feira em entrevista ao site ge.

O Palmeiras pagaria 17 milhões de euros - cerca de R$ 117 milhões - ao Zenit, da Rússia, para ter Claudinho, que reforçaria o ataque. Ele havia aceitado a proposta na segunda-feira. Mas, conforme a dirigente, nesta terça, enquanto clube e representantes do meio-campista trocavam contratos veio o aviso do estafe do atleta de que ele não mais seria jogador do time alviverde.

"Fomos surpreendidos por uma ligação do representante do atleta dizendo que houve uma mudança de planos", disse a presidente palmeirense. "Fizemos uma ótima oferta, tanto que o jogador a aceitou. Mas o futebol é assim mesmo. Nenhum atleta é maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras", completou ela, em tom de desabafo.

A ideia alviverde era fazer o jogador ser um dos três reforços pedidos por Abel Ferreira, que deseja uma contratação para a zaga, outra para o meio e mais uma ao ataque. Agora, no entanto, precisará retornar às demais opções no mercado para buscar um novo nome no setor ofensivo.

O Palmeiras indicou que seria agressivo nesta janela de transferências, que se encerra no fim de fevereiro, mas, por ora, a agressividade está apenas no discurso de Leila, uma vez que o clube perdeu cinco jogadores e contratou apenas dois, os atacantes Facundo Torres e Paulinho. Saíram Dudu, Lázaro, Gabriel Menino e Vitor Reis.

Abel Ferreira pediu mais três contratações à diretoria: um zagueiro, um meio-campista e um atacante. Agora, os cartolas voltam ao mercado para atender aos pedidos do treinador.