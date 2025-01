Camisa 9 assombra era Abel e virou prato cheio para crias e improviso

O técnico Abel Ferreira cobrou Flaco López após o empate com o Noroeste pelo Campeonato Paulista, mas o "camisa 9" é uma antiga dor de cabeça do Palmeiras. Entre contratações, jogadores vindos da base e até improvisações, o português escalou dez nomes diferentes para a posição, mas não encontrou uma solução permanente.

'Fantasma' da nove

Luiz Adriano foi o primeiro centroavante da era Abel, mas acumulou problemas com a torcida e se despediu no início de 2022. O atacante completou 53 jogos sob o comando do português, com 11 gols e seis assistências.

Willian Bigode e Deyverson também foram opções no início de Abel no Palmeiras, mas não se firmaram. Deyverson, inclusive, foi o autor do gol do título da Libertadores de 2021, mas iniciou a partida no banco, entrando apenas na prorrogação. Ele acabou negociado no ano seguinte.

A solução do treinador foi adaptar Rony para o centro do ataque. O camisa 10 se adaptou bem à função, se tornando o artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, mas perdeu espaço no decorrer dos anos — especialmente após a chegada de Endrick — e atualmente é visto como "negociável" pela diretoria alviverde.

Números de Rony na era Abel Ferreira:

Jogos: 250

Gols: 66

Assistências: 32

Três contratações em 2022, e só restou Flaco López

Rafael Navarro chegou após se destacar no Botafogo, mas não embalou e acabou no Colorado Rapids em julho de 2023. O atacante completou 65 jogos, com 11 gols e quatro assistências.

No meio do ano, o Palmeiras anunciou Merentiel e Flaco López. O primeiro, porém, acabou negociado com o Boca Juniors após seis meses, 11 partidas e dois gols. Muito por conta do limite de estrangeiros da CBF na época — cinco por jogo.

López ganhou espaço em 2024, foi o artilheiro do Palmeiras no Paulistão, mas oscilou e foi cobrado por Abel. "O Flaco está com algumas dificuldades notórias, precisamos de mais dele, mais vontade. Verdade que ele teve um problema no nariz, a máscara atrapalha um pouco na parte técnica, mas precisamos mais dele", afirmou o treinador após o empate do último sábado (18).

Números de Flaco López na era Abel Ferreira:

Jogos: 116

Gols: 32

Assistências: 9

Base resolve?

Gosto muito da base, mas não são só garotos que vão nos sustentar. Precisamos de um esforço dentro do clube para que a equipe continue competitiva. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, após empate com o Nororeste

Endrick subiu em outubro de 2022 e comandou o Palmeiras ao título Brasileiro de 2023. O jovem teve uma queda de desempenho no primeiro semestre de 2023, e até foi para o banco de reservas. Ele, porém, reassumiu o lugar no ataque alviverde e terminou sua passagem como titular absoluto.

A transferência do atacante para o Real Madrid, no meio de 2024, forçou Abel a reajustar o setor ofensivo. O português, porém, teve dificuldades e reclamou algumas vezes da falta de efetividade de seu ataque.

Números de Endrick na era Abel Ferreira:

Jogos: 82

Gols: 21

Assistências: 4

O atual elenco alviverde conta com Thalys e Luighi, e o primeiro já marcou no Paulistão. Thalys garantiu o empate com o Noroeste e é o único atacante do Palmeiras a marcar na temporada. Na vitória contra a Portuguesa, o meia Maurício marcou os dois.

Palmeiras 'está no mercado', mas não trouxe centroavante

O clube anunciou as contratações de Paulinho e Facundo Torres, mas nenhum deles atua no centro do ataque. Neste momento, Abel conta apenas com o uruguaio, pois o ex-Atlético-MG se recupera de cirurgia.

O principal alvo do clube no mercado neste momento é Andreas Pereira, um meio-campista. A presidente Leila Pereira afirmou recentemente que o Palmeiras busca mais reforços, mas não especificou posições.