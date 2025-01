Onde vai passar Novorizontino x Inter de Limeira? Como assistir ao vivo

Novorizontino e Inter de Limeira entram em campo hoje (21), às 19h30 (de Brasília), no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 3ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pelo UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.

O Novorizontino é o terceiro colocado do Grupo C, com apenas 1 ponto. A Inter de Limeira está na mesma situação, mas tem um jogo a menos que os adversários do Grupo A.

O Tigre quer buscar a primeira vitória na competição. Na rodada anterior, empatou com a Portuguesa em 2 a 2.

Como a primeira partida contra o São Paulo foi adiada, a Inter de Limeira estreou na rodada anterior. A equipe do interior empatou com o Guarani em 0 a 0.

Novorizontino x Inter de Limeira -- Paulistão 2025