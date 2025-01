Neymar no Santos por 6 meses é para tirar férias na Vila Belmiro, diz RMP

Não vale a pena para o Santos ter Neymar apenas por seis meses em caso de empréstimo do Al-Hilal, analisou o colunista Renato Mauricio Prado no UOL News Esporte desta terça (21).

Se for por apenas seis meses, não vale rigorosamente nada. O Santos não vai definir nada em seis meses.

Se ele dissesse 'vou voltar ao Santos, vou jogar um ano no clube do meu coração e vou ajudar o Santos', aí eu acharia legal. Agora, por seis meses, ele vai tomar uma grana do Santos para tirar férias na Vila Belmiro.

Eu não acredito que o Neymar, jogando apenas seis meses, vá contribuir para qualquer clube aqui no Brasil. E não vai acompanhar o ritmo físico.

O colunista disse que só contrataria Neymar com garantia de permanência até a Copa do Mundo de 2026.

Na opinião de RMP, um empréstimo por seis meses ao futebol brasileiro seria apenas uma forma de agilizar a saída de Neymar do Al-Hilal, onde ele tem contrato até junho.

É óbvio que o Neymar está querendo primeiro sair da Arábia Saudita. E segundo, passar seis meses no futebol brasileiro, onde ele vai brilhar. Se ele conseguir jogar, ele vai brilhar porque ele é tecnicamente muito acima do resto.

Voltando a jogar no futebol brasileiro, voltando a fazer gol, voltando a aparecer no noticiário, ele pode conseguir um contrato na Europa ou no mínimo na MLS, que ele já disse que adoraria refazer o trio MSN lá no time do Messi nos Estados Unidos.

Neymar está há quase 450 dias sem jogar profissionalmente desde a grave lesão no joelho. Ele disputou apenas sete partidas pelo Al-Hilal.

Segundo reportagem do UOL, o craque tem acordo salarial com o Santos e se mexe nos bastidores para tentar uma liberação ou um empréstimo do clube saudita.

Flamengo: 'Danilo vem para jogar de zagueiro', diz RMP

Lateral direito de formação, Danilo chegaria no Flamengo para jogar principalmente de zagueiro, avaliou Renato Maurício Prado.

O capitão da seleção brasileira está em fim de contrato na Juventus e pode ser a segunda contratação do Mengão em 2025.

Se o Wesley não for vendido, e me parece que não será pelo menos até o Mundial, o Danilo vem para compor a zaga. Aliás, o Flamengo passará a ter dois laterais que sabem jogar como zagueiro — o Alex Sandro, do lado esquerdo, também pode jogar de zagueiro.

É um jogador já veterano, não está mais na forma que esteve, mas no futebol brasileiro o nível dele ainda vai sobrar.

Eu acho Danilo um bom reforço. Vamos ver se se confirmam essas últimas informações que vêm da Europa de que o Danilo se resolveu pelo Flamengo e está só se acertando com a Juventus, porque o Flamengo não quer pagar nada por ele, só o contrato dele.

