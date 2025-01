Moicano detona Paddy Pimblett após receber críticas por derrota para Makhachev no UFC

Renato Carneiro bem que tentou, mas não conseguiu se tornar campeão do peso-leve (70 kg) do Ultimate. No 'main event' do UFC 311, show realizado no último sábado (18), na Califórnia (EUA), o brasileiro foi finalizado por Islam Makhachev no primeiro round. Em seguida, parte da comunidade do MMA, com destaque para Paddy Pimblett, criticou o atleta por seu desempenho. Sem perder tempo, 'Moicano' respondeu o britânico, intensificando a rivalidade entre eles.

Tudo começou quando 'The Baddy' zombou do brasileiro, especialista em jiu-jitsu, por não ter dado trabalho ao campeão do UFC no solo. Além disso, o britânico cravou que 'Moicano' jamais terá uma nova chance de disputar o título dos leves, pois foi derrotado rapidamente. Ciente de tais palavras, o atleta, em seu canal oficial no 'YouTube', detonou Paddy.

Visivelmente irritado, Renato ofendeu o rival e não só o ameaçou, como também minimizou seu bom momento na companhia. E não parou por aí. Disposto a apagar a impressão deixada no octógono e a resolver as diferenças com Pimblett, 'Moicano' aproveitou para mencioná-lo como um possível adversário. Vale pontuar que essa não foi a primeira vez que os atletas trocaram palavras nada amistosas.

"Essa foi a minha vez de me f***, mas, da próxima, será a de alguém. O Pimblett está falando muita m*** na internet e pode ser o próximo. Esse cara nunca ganhou de ninguém e vem falar? Ele ganhou roubado do Gordon. Sem ser essa luta, quem mais ele venceu? Não venceu ninguém! Venceu o Green, de 50 anos. Se liga, filho da p***! Porque, se eu te pegar, vou te enfiar a porrada e não estou brincando. Vai de graça que você vai se f***! Esse filho da p*** está no radar. Se brotar, vai ficar sem cabeça!", declarou o atleta.

Registro de 'Moicano' no MMA

Renato Carneiro, de 35 anos, é um dos principais lutadores brasileiros no peso-leve do UFC. Atualmente, o atleta ocupa a décima posição no ranking da categoria. No MMA desde 2010, 'Moicano' construiu um cartel composto por 20 vitórias, seis derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Benoit Saint Denis, Calvin Kattar, Cub Swanson, Drew Dober, Jalin Turner e Jeremy Stephens.