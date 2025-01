Márcio Zanardi não fica satisfeito com empate do Botafogo-SP contra São Paulo

Tirar qualquer ponto no confronto contra um grande é considerado uma conquista para as equipes menores do Paulistão. No entanto, o Botafogo-SP acredita que o placar de 0 a 0 nesta segunda-feira à noite, em Ribeirão Preto, contra um time alternativo do São Paulo, não é motivo para festa.

"Gostei da atuação no segundo tempo. Voltamos com outra atitude, uma postura de time que queria vencer e tivemos mais chances de conquistar a vitória, mas não conseguimos. Ficou um sentimento de frustração porque poderíamos ter vencido", disse o técnico do Botafogo-SP, Márcio Zanardi durante a entrevista coletiva.

Após duas rodadas, o Botafogo segue sem vencer no Paulistão 2025, já que acabou derrotado pelo Guarani na estreia. Ainda assim, Zanardi observou a equipe em evolução contra o São Paulo.

"O time teve coragem para jogar no segundo tempo e tivemos uma evolução técnica e comportamental. Todos brigando e lutando muito. Jogamos da forma como quero", afirmou.

No Estadual, o Botafogo-SP volta a jogar contra o Noroeste, quinta-feira (23), às 18h30, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, pela terceira rodada.

"Agora, vamos pegar o Noroeste, uma grande equipe que está fazendo uma boa campanha. Vamos lá buscar o resultado positivo", finalizou Zanardi.