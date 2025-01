Manchester City anuncia contratação de Vitor Reis por 4 anos

O Manchester City anunciou a contratação do zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras, nesta terça-feira (21). O jovem de 19 anos foi qualificado pela equipe inglesa como um "talento natural".

O que aconteceu

A equipe inglesa fechou a contratação do zagueiro por 35 milhões de euros (R$ 219 milhões, aproximadamente), apurou o UOL. O atleta ex-Palmeiras vai compor o elenco do Manchester City já neste mês de janeiro, utilizando a camisa 22.

Segundo informou o City, Vitor Reis chega com um contrato de quatro anos, para até 2029. "Trabalhar com Pep Guardiola é algo que todo jogador jovem quer fazer, e sei que ele pode me ajudar a me tornar o melhor jogador que posso ser", disse o atleta, em entrevista ao novo clube.

"O City gosta de jogar com a bola e eu também gosto, acho que é o meu estilo de jogo", disse Vitor Reis. "O City já demonstrou essa confiança em mim, de querer me contratar, então eu já fico muito confiante. Pode ter certeza que eu vou deixar tudo dentro de campo, tenho muita vontade e determinação".

O zagueiro também se despediu do Palmeiras: "Estou aqui desde os 10 anos de idade. Muitas pessoas acham que foi muito rápida essa minha trajetória, mas foi muita luta. O Palmeiras já se tornou minha casa, minha segunda família, e eu só tenho a agradecer. Me sinto muito feliz por saber que agora vou jogar em outro excelente time, de muita qualidade, assim como é o Palmeiras. Só tenho a agradecer a todos, a comissão e aos jogadores que fizeram tudo isso se tornar realidade", afirmou.