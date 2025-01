Liverpool aproveita sorte após susto e vence 'imbatível' Lille na Champions

O Liverpool levou um susto, mas teve a sorte ao seu lado e venceu o Lille por 2 a 1, nesta terça-feira (21), em Anfield, pela sétima rodada da Champions League.

Salah colocou o Liverpool na frente ainda no primeiro tempo. O egípcio foi o principal nome da etapa inicial, construindo boas jogadas.

O Lille teve Mandi expulso no começo do segundo tempo, mas empatou em seguida. Jonathan David aproveitou ataque raro e igualou o placar. Elliott, com desvio do adversário, fez o segundo do Liverpool e fechou o confronto.

O Lille não perdia há 21 partidas somando todas as competições. A última derrota da equipe francesa havia acontecido em 21 de setembro de 2024, quando foi superada pelo Sporting por 2 a 0 na Champions League.

A vitória manteve o 100% de aproveitamento e classificou o Liverpool diretamente às oitavas de final. A equipe inglesa chegou aos 21 pontos, segue na liderança isolada e não tem mais chance de ficar fora do top-8, que são as equipes que pularão a primeira etapa de playoff.

O Lille permanece com 13 pontos somados e é o atual 12° colocado. A equipe francesa, hoje, estaria se classificando para os playoffs.

As duas equipes voltam a campo pela Champions League na próxima quarta-feira (29), às 17h (de Brasília). O Liverpool visita o PSV, enquanto o Lille recebe o Feyenoord. Os dois jogos são válidos pela última rodada da primeira fase.

Como foi o jogo

O Liverpool foi a campo com: Alisson; Tsimikas, Van Dijk, Quansah e Bradley; Jones, Gravenberch e Szobozlai; Luis Díaz, Salah e Darwin Núñez. O Lille teve como titulares: Chevalier; Mandi, Diakité, Alexsandro e Gudmundsson; Mukau, André e Haraldsson; Cabella, Bakker e David.

Salah abriu o placar para o Liverpool aos 33 minutos do primeiro tempo. Tsimikas desarmou David no campo de defesa, e a bola ficou com Jones. O camisa 17 lançou Salah cara a cara com Chevalier. O atacante só tirou do goleiro e saiu para comemorar.

O jogo pareceu ficar mais fácil para o Liverpool na volta do segundo tempo... Mandi recebeu o segundo cartão amarelo após falta em contra-ataque do Liverpool e foi expulso, deixando o Lille com um a menos.

Jogadores do Lille comemoram gol marcado contra Liverpool pela Champions League Imagem: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

... mas não ficou. O Lille buscou atacar pela esquerda, e Haraldsson recebeu passe rasteiro dentro da área. Ele finalizou, a bola bateu em Tsimikas e sobrou para Jonathan David finalizar, com Alisson já no chão, para deixar tudo igual aos 16 minutos.

A sorte estava do lado do Liverpool. Aos 22, Elliott ficou com sobra de cobrança de escanteio e arriscou chute de fora da área. A finalização, fraca, desviou no volante Mukau, do Lille, e enganou o goleiro Chevallier, que nada pôde fazer.