Lateral Natanael é regularizado no BID e já pode estrear pelo Atlético-MG

Reforço do Atlético-MG para esta temporada, lateral direito Natanael foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta terça-feira. Sendo assim, o jogador fica à disposição do técnico Cuca para os próximos jogos da equipe.

A primeira partida do Galo na temporada foi o empate sem gols contra o Aymorés, pelo Campeonato Mineiro.

O clube mineiro oficializou a contratação de Natanael no último sábado. O atleta de 23 anos chega ao Galo depois de defender o Coritiba, onde foi revelado. Em 2024, participou de 48 jogos pela equipe paranaense, com dois gols e seis assistências.

Contrato de Natanael com o Atlético-MG foi registrado no BID nesta terça-feira (Foto: Reprodução)

Além dele, Gabriel Menino e Patrick, outros dois reforços do Atlético-MG para esta temporada, também já estão regularizados no BID da CBF.

No Campeonato Mineiro, o Atlético-MG se encontra na terceira colocação do Grupo A, com um ponto conquistado. O time retorna aos gramados nesta quarta-feira, contra o Democrata-VG, pela segunda rodada da competição. A bola rola às 19h (de Brasília), no Mineirão.