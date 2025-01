São Paulo: herói, Ryan Francisco está suspenso e não jogará final da Copinha

Ryan Francisco foi o grande nome da classificação do São Paulo à final da Copinha. Responsável por duas cavadinhas em cobranças de pênalti contra o Criciúma, ele recebeu o terceiro cartão amarelo por reclamação após falta de ataque e será desfalque na decisão.

"Eu fui um cara um pouco ousado. Muito difícil aquele momento em que todos pensam em tudo que pode acontecer, se eu der a cavada e ele ficar parado. Fui feliz demais e seguimos firmes", disse Ryan Francisco à Cazé TV após o jogo desta terça-feira.

"Fiquei tranquilo quando tinha a possibilidade do (segundo) pênalti. Eu fiquei pensando que o goleiro não iria ficar parado e fui muito feliz", completou.

O atacante é o artilheiro da Copinha, com dez gols marcados em oito jogos. Ryan Francisco foi titular da equipe profissional no empate por 0 a 0 com o Botafogo-SP, nesta segunda-feira, em Ribeirão Preto, e deve ser promovido ao elenco principal após a competição.

Na decisão, o São Paulo enfrentará Corinthians ou Grêmio, que duelam às 17h (de Brasília) desta quarta-feira (22). A final será realizada no sábado, no Estádio do Pacaembu, ainda sem horário definido.

O São Paulo vai em busca de seu quinto título, o que igualaria o número de troféus de Fluminense e Internacional, atrás apenas do Corinthians, com 11 conquistas.