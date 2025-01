Goleiro Tiago Volpi entra na mira do Grêmio após clube perder Marchesín

O goleiro Tiago Volpi tem chances de retornar ao futebol brasileiro. Atualmente no Toluca, do México, ele foi procurado pelo Grêmio. Ex-jogador do São Paulo, Volpi já pode assinar pré-contrato, já que seu vínculo com o atual clube acaba no meio do ano.

A demanda dos gaúchos, porém, é imediata. O titular da posição era, até então, o argentino Marchesín. O goleiro de 37 anos, porém, foi sondado pelo Boca Juniors. Inicialmente, o Grêmio recusou uma primeira oferta de US$ 800 mil (R$ 4,8 milhões), mas, considerando o desejo do jogador em atuar na equipe argentina, aceitou a nova proposta do Boca, que chegou a dobrar para cerca de US$ 1,65 milhão (R$ 10 milhões).

Marchesín foi o primeiro goleiro a se firmar na meta do Grêmio desde a saída de Marcelo Grohe, em 2018. Na temporada 2024, o goleiro salvou o time em diversas vezes, evitando um novo rebaixamento. Ele teve grande atuação na derrota para o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Brasileirão. Nesse jogo, o time alviverde finalizou 33 vezes.

Aos 34 anos, Volpi e Grêmio teriam de negociar uma forma de liberação do goleiro junto ao Toluca, ainda antes de o contrato acabar. Outro nome consultado pelo clube gaúcho para a meta é Matheus Magalhães, de 32 anos, do Braga, de Portugal.

Volpi atua no Toluca desde maio de 2022, quando deixou o São Paulo em uma transferência anunciada em R$ 7,5 milhões. Desde então, foram 108 partidas pelo clube mexicano. Batedor de pênaltis, Volpi marcou 15 vezes com a camisa do Toluca.

No México, o goleiro também passou pelo Querétaro, por quatro anos, antes de chegar ao São Paulo. Com a equipe tricolor, ele conquistou o Paulistão de 2021.