Flick exalta mentalidade vencedora do Barcelona na Liga dos Campeões: 'Jogo muito louco'

A vitória de virada do Barcelona sobre o Benfica por 5 a 4, nesta terça-feira, em Lisboa, que garantiu o time catalão nas oitavas de final da Liga dos Campeões, foi bastante comemorada pelo técnico alemão Hansi Flick.

Satisfeito com o resultado, ele não escondeu seu entusiasmo ao comentar a postura de seus comandados em campo em busca do triunfo na casa dos rivais portugueses.

"Foi um jogo muito louco. O mais positivo disso tudo foi a mentalidade que tivemos. Nós voltamos e isso é maravilhoso. Isso é futebol e é por isso que o amamos", afirmou o treinador.

No calor da comemoração, ele afirmou que essa vitória sobre o conjunto do Benfica foi a partida mais emocionante que ele vivenciou à beira do campo em toda a sua carreira.

"Nunca experimentei uma reviravolta como essa. É inacreditável. Não jogamos tão bem no primeiro tempo, mas na etapa final nós fomos melhores e as substituições ajudaram muito", comentou.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 18 pontos e assegurou a segunda posição na tabela da Liga dos Campeões, atrás apenas do líder Liverpool (21). O Benfica, com o revés diante de sua torcida, permanece com 10 pontos e ocupa o 18º posto na classificação.