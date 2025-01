Flamengo avança e já sabe condições por Danilo, que quer voltar ao Brasil

Do UOL, no Rio de Janeiro e em Santos

O Flamengo avançou nas conversas para ter o zagueiro Danilo. O jogador já colocou na mesa as condições e valores para um acerto e agora aguarda uma proposta oficial do rubro-negro. Ele decidiu ao lado da família que quer retornar ao Brasil.

O que aconteceu

Danilo decidiu não ir para o Napoli para voltar ao futebol brasileiro por questões familiares. Ele tinha uma proposta do clube italiano, que era o favorito inicialmente para tê-lo.

O Fla está à frente nas tratativas por ele. Danilo tem também uma proposta do Santos. Dirigentes do clube paulista conversaram com o jogador na última segunda-feira e ouviram que não havia decisão tomada.

O Flamengo ouviu valores altos por Danilo, mas usou as grandes competições que vai disputar como atrativo para ele. As conversas chegaram a esfriar em certo momento por conta do salário pedido. O clube também tenta contratar Vitão, do Internacional.

Caso dê o ok ao Fla, Danilo vai negociar com a Juventus. Ele precisa da rescisão amigável com o clube italiano para se apresentar ainda nesta janela ao rubro-negro. O vínculo atual vai até junho deste ano.

Danilo já tinha sinalizado ao Flamengo a possibilidade de atuar no Brasil. O clube monitorava a situação dele e esperava apenas uma definição sobre o retorno ao país para tentar avançar.

A ideia do Fla é ter Danilo como zagueiro. Essa é a posição prioritária para a diretoria neste momento e o jogador é visto como uma boa oportunidade de mercado.

O Flamengo já sonha com Danilo há algum tempo. Desde que as primeiras notícias sobre a saída da Juventus começaram a sair, o clube já observa os passos do jogador. Lateral-direito de origem, Danilo se firmou como zagueiro na Juventus e segue sendo convocado desta forma na seleção brasileira.

O Flamengo está no mercado em busca de um zagueiro depois das baixas que sofreu. O clube manteve os titulares Léo Ortiz e Léo Pereira, mas perdeu os dois reservas. Para a lateral-direita, o rubro-negro vem sendo procurado por Wesley, mas não quer negociar o jovem nesta janela e pretende conversar só após o Mundial. Uma exceção seria uma proposta muito alta e irrecusável.