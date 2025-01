Ex-Corinthians, Vítor Pereira afasta antigo capitão do Wolverhampton

O Wolverhampton perdeu para o Chelsea, nesta segunda-feira, por 3 a 1, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, em Stamford Bridge. Depois do jogo, o treinador Vítor Pereira, ex-Corinthians, comentou sobre a polêmica com Mario Lemina, que segue afastado até o final da janela de transferências.

"Para mim, ele está fora até o final da janela de transferências. Quando o mercado fechar, vou ver se ele é o meu jogador. Se for, será um problema para eu resolver, porque é um bom jogador. Ou sai e não é problema meu. Não quero um jogador com dúvidas, não posso jogar com um jogador que tem dúvidas na cabeça. Quero jogadores comprometidos com o projeto", disse Vítor Pereira.

Depois de começar a temporada como capitão do Wolverhampton, Mario Lemina perdeu a braçadeira depois de um desentendimento em campo com Jarrod Bowen, na derrota diante do West Ham (2 a 1), no dia 9 de dezembro, pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. A decisão foi do antigo treinador Gary O'Neil.

Com a chegada de Vítor Pereira, Lemina seguiu sem a braçadeira de capitão e, após pedir para deixar a equipe nesta janela de transferências, também não quis ser relacionado para a partida contra o Newcastle, no último dia 15, pela 21ª rodada do Inglês. O Wolves foi derrotado por 3 a 0.

Desde a chegada de Vítor Pereira, no dia 19 de dezembro, Mario Lemina entrou em campo apenas uma vez, em sete jogos disputados no período.

"Ele está treinando, mas neste momento a mente não está aqui, porque ainda quer ir embora. Tenho que ser honesto e dizer o que aconteceu. Por isso, vou esperar pelo fim do mercado para decidir", acrescentou o treinador.

Vindo de três derrotas consecutivas no Campeonato Inglês, o Wolverhampton ocupa a 17ª posição, com apenas 16 pontos somados, empatado com o Ipswich Town, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O Wolves volta a campo neste sábado, às 12 horas (de Brasília), quando recebe o Arsenal, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, no Molineux Stadium.