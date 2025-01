Estrela do São Paulo na Copinha terá dois jogos em dois dias após ser titular no Paulistão

Ryan Francisco, estrela da equipe sub-20 do São Paulo, disputará dois jogos em dois dias. O atacante foi titular pelo time profissional pela primeira vez nesta segunda-feira, na estreia do Tricolor no Paulistão, contra o Botafogo-SP, e voltará a campo nesta terça, dia da semifinal da Copinha, contra o Criciúma, às 19h30 (de Brasília), em Araraquara.

Aos 18 anos, Ryan Francisco estreou pelo profissional na última rodada do Brasileirão do ano passado, sendo acionado nos minutos finais da partida contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, em seu primeiro jogo como titular da equipe principal, quis o destino que o adversário novamente vez fosse um Botafogo, mas o de São Paulo.

Ryan Francisco jogou 68 minutos do duelo em Ribeirão Preto, sendo substituído na etapa complementar. O atacante, entretanto, precisou de pouquíssimo tempo para dar seu cartão de visitas. Logo no primeiro minuto da partida ele carimbou o travessão em um chute dentro da área.

Resta saber se nesta terça-feira, contra o Criciúma, em Araraquara, o técnico do time sub-20 do São Paulo, Allan Barcellos, irá escalar Ryan Francisco como titular, mesmo tendo passado menos de 24 horas entre uma partida e outra, ou se o jogador mais decisivo da equipe na competição começará no banco de reservas.

Além de Ryan Francisco, os volante Hugo e Negrucci e os meias Matheus Alves e Lucas Ferreira foram os outros garotos do time sub-20 do São Paulo que jogaram contra o Botafogo-SP nesta segunda-feira.

Com oito gols e uma assistência em sete jogos, não é exagero dizer que Ryan Francisco é o principal nome do time sub-20 do São Paulo. Sua presença em campo nesta terça-feira será fundamental para que a equipe tenha mais chances de avançar à grande decisão. Sua integridade física, contudo, vem primeiro que o sonho de conquistar o maior torneio de base do Brasil, até porque ele deverá ser promovido definitivamente ao profissional após a competição.