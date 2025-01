Especulado no Corinthians, Pogba prepara retorno aos gramados

No final de março, o meio-campista francês Paul Pogba poderá voltar aos gramados. O jogador de 31 anos foi suspenso por doping em setembro de 2023 e após recorrer, sua pena foi diminuída de quatro anos para 18 meses.

Sem jogar desde o início de setembro de 2023, Pogba rescindiu o contrato com a Juventus e, ao descobrir que voltaria aos campos, começou a ser especulado por diversos times no mundo, inclusive no Corinthians.

Porém, o meio-campista francês foi certo sobre seu futuro e afirmou que será criterioso sobre as propostas recebidas. "Há coisas boas e coisas não tão interessantes. Já tive propostas da Rússia e sabe, tenho outros objetivos. Um time que joga a Liga dos Campeões... por que não? Quero sempre estar nos melhores clubes, mas não depende só de mim", declarou o atleta em entrevista.

O período de suspensão de Paul Pogba prejudicou a seleção francesa, que não conseguiu achar um armador no nível do meia. Campeão do Mundo em 2018 e presença frequente nas convocações de Didier Deschamps, o atleta perdeu a Copa de 2022 por uma lesão na panturrilha. Além da ausência na França, Pogba decepcionou na Juventus. Após sair do Manchester United, em 2022, o meio-campista retornou aos alvinegros italianos, porém só atuou 12 vezes até a sua suspensão.

Apesar de ser um dos principais jogadores do mundo, o retorno após quase três anos longe dos gramados preocupa pela forma física do meia. O presidente do Olympique de Marselha exaltou o jogador, mas revelou que não está em negociações com Pogba. Por todos os clubes na sua carreira, o francês entrou em campo 439 vezes, marcou 76 gols e distribuiu 94 assistências.