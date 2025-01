Palmeiras fecha preparação para clássico contra o Santos; veja provável escalação

O Palmeiras trabalhou na manhã desta terça-feira (21), na Academia de Futebol, e finalizou a preparação para o clássico contra o Santos, marcado para esta quarta-feira (22), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira comandou uma atividade tática e pode promover o retorno dos titulares à equipe.

O treinador havia dividido o elenco em dois para as primeiras partidas da temporada, em função do calendário congestionado de 2025. Ele, assim, utilizou duas escalações completamente distintas nos primeiros dois jogos do Estadual.

A tendência, desta vez, é que Abel mande a campo uma mescla de jogadores entre esses dois grupos, sendo algo mais próximo do time considerado ideal. O garoto Thalys, elogiado por Abel, deve ganhar uma nova oportunidade entre os titulares.

Uma possível escalação do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga e Mauricio; Estêvão e Thalys (Flaco López).

A novidade no treinamento desta manhã foi a presença do lateral esquerdo Piquerez, que está em reta final de recuperação de uma cirurgia no joelho e participou normalmente das atividades com os companheiros. Ele, porém, não deve ser relacionado para o clássico.

Abel Ferreira dirigiu, além do treino tático, um exercício posicional de construção de jogo. Por fim, ainda houve um ensaio de bolas paradas.

O duelo entre Santos e Palmeiras está agendado para as 21h35 (de Brasília) desta quarta-feira, na Vila Belmiro. O Verdão venceu a Portuguesa na estreia do Paulistão, mas tropeçou diante do Noroeste no último sábado e ficou no empate por 1 a 1. O time alviverde, portanto, ocupa a segunda colocação do Grupo D da competição, com quatro pontos conquistados.