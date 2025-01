Empresário descarta trio encabeçado por Do Bronx como próximo rival de Makhachev

Diferentemente do que grande parte da comunidade do MMA acredita, o próximo adversário de Islam Makhachev no UFC não deve ser Charles 'Do Bronx' Oliveira, Arman Tsarukyan ou Ilia Topuria. Pelo menos é o que afirma Ali Abdelaziz, empresário do campeão peso-leve (70 kg) do Ultimate.

No seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui), Abdelaziz negou que alguém do trio Do Bronx, Tsarukyan e Topuria tenha chances de ser apontado como o próximo rival de Makhachev. O empresário ainda indicou que o Ultimate possui um plano específico para o futuro do campeão dos leves, mas não entrou em detalhes sobre o mesmo.

"O UFC tem um plano completamente diferente para Islam que não inclui (Charles) Oliveira, Arman (Tsarukyan) ou Ilia (Topuria). Mas esse é um esporte imprevisível e você não sabe o que pode acontecer", declarou Ali Abdelaziz.

Quem será o próximo adversário de Islam Makhachev?

Depois de defender seu cinturão com sucesso novamente no último sábado (18), desta vez contra Renato Moicano, no UFC 311, Islam Makhachev tem algumas opções de adversários para o seu próximo compromisso no octógono mais famoso do mundo. Entre eles os já citados Charles Oliveira, Arman Tsarukyan e Ilia Topuria.

Tsarukyan, no caso, seria o rival de Makhachev no UFC 311, mas se retirou do combate na véspera do evento devido a uma lesão nas costas. Mesmo tendo desistido do confronto por ter se machucado, o armênio, ao que parece, perdeu sua vaga no topo da fila pelo próximo 'title shot', de acordo com Dana White.

Outro cotado para a vaga é o brasileiro Charles Do Bronx. Ex-campeão da divisão, o paulista passou por uma situação parecida com a de Arman Tsarukyan em 2023, quando precisou desistir da revanche contra Makhachev às vésperas da luta, e perdeu a chance de vingar a derrota para o russo no primeiro duelo entre eles. Agora, vindo de vitória sobre Michael Chandler, o segundo colocado no ranking pode novamente ser considerado um forte candidato ao 'title shot'.

Por fim, Ilia Topuria poderia furar a fila dos concorrentes do peso-leve para disputar um duelo entre campeões com o russo. Detentor do cinturão dos penas (66 kg), o georgiano radicado na Espanha já expressou interesse em subir de categoria e disputar um segundo título no Ultimate. Caso seja o cenário escolhido pela entidade, esta será a terceira vez que Islam encara um campeão dos penas em uma defesa de cinturão - nas duas anteriores, o rival foi Alexander Volkanovski.

The UFC has a completely different plan for Islam which doesn't include Oliveira, Arman or Ilias. But it's an unpredictable sport and you don't know what could happen.

- Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) January 20, 2025