Dirigente do Criciúma, ex-atacante Eder elogia São Paulo antes de semifinal pela Copinha

São Paulo e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira pela semifinal da Copinha. Eder, atual dirigente do Tigre e ex-atacante do Tricolor Paulista, rasgou elogios ao clube do Morumbi em relação às categorias de base.

"Eu estive no São Paulo por dois anos e sei o quanto eles trabalham com esse processo de integração e transição entre base e profissional. E é isso que buscamos fazer aqui também, trazendo garotos da base para treinamentos com o elenco profissional. Sem dúvidas, o São Paulo é um espelho para o Criciúma. Eles não têm medo de lançar jovens atletas. Basta ver a quantidade de garotos que já jogam na equipe profissional por lá todos os anos. É esse tipo de referência que queremos aqui para o Criciúma", afirmou Eder.

Logo mais, às 19h30, tem São Paulo na Copinha contra o Criciúma, na Fonte Luminosa, em Araraquara, valendo vaga na final! A cidade foi sede do Tricolor na edição do ano passado. ?? Os setores 3 e 4 serão destinados aos torcedores são-paulinos. Baixe gratuitamente o aplicativo... pic.twitter.com/ssuwskahHg ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 21, 2025

O ex-atacante defendeu o São Paulo em 2021 e 2022. Ele encerrou sua passagem pelo Tricolor para retornar ao seu clube formador, o Criciúma, onde exerce atualmente a função de coordenador técnico. O dirigente falou sobre o trabalho nas categorias de base do clube catarinense, que faz em 2025 sua melhor campanha na história da Copinha.

"O trabalho que vem sendo realizado por todos nas categorias de base e pelo Wilsão (Wilson Vaterkemper), que está à frente do projeto, é muito sério. Ele é um profissional que cuida muito bem dos garotos, valoriza os seres humanos e sabe o que eles precisam para chegar ao profissional do Criciúma. Estamos sempre muito próximos no processo de trabalho", disse.

O confronto entre São Paulo e Criciúma está marcado para às 19h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara.