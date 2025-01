Deyverson espanta fama de 'folclórico' e diz: 'sou um baita profissional'

Deyverson, atacante do Atlético-MG, rejeitou a fama de "jogador folclórico". O jogador, que está nos EUA para a disputa da pré-temporada, disse não se incomodar com o rótulo, mas destacou que é um "baita profissional" e um "cara que se dedica".

Eu sou um cara muito brincalhão. As pessoas pensam que é falta de respeito, mas jamais. Eu sou um cara que respeita todos os jogadores, independente de ser o Cruzeiro, independente de qual for o jogador. Eu sou um cara que respeita todos. As pessoas às vezes me levam muito como um jogador folclórico, que eu não sou. Eu sou um baita profissional, sou um cara que me dedico, todo treino eu dou o meu máximo. Deyverson, atacante do Atlético-MG

Não me incomoda porque eu sei quem eu sou, minha esposa sabe quem eu sou, que é a pessoa mais importante na minha vida. O clube sabe quem eu sou, não é à toa que o Galo abriu as portas para mim, para eu estar aqui num clube tão grande. Não que os outros clubes que eu passei não sejam, mas o Galo abriu as portas para mim, eu pude chegar aqui tão pouco tempo, fazer gols importantes.

Eu estou sentindo em casa. Espero poder prolongar muito o meu tempo aqui, porque eu me identifiquei muito com o Galo. Estou muito feliz aqui e espero prolongar bastante esse contrato com o Galo, se Deus quiser.

Deyverson tem contrato com o Atlético-MG até o fim deste ano. O atacante tem 23 jogos pelo time mineiro, com seis gols e duas assistências.

O Galo empatou sem gols com o Cruzeiro pela FC Series e agora se prepara para enfrentam o Orlando City (EUA). A partida será neste sábado (25), às 17h (de Brasília), na casa do time norte-americano.