De maior promessa à joia sem espaço: por que Lorran pode sair do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O meia-atacante Lorran pode ser o próximo negociado pelo Flamengo ainda nesta janela de transferências. Considerado uma das grandes joias do clube atualmente, o jogador está negociando com o CSKA, que agora tenta convencer o rubro-negro. Desvalorizado e sem espaço, o garoto do Ninho já pensa em deixar a equipe.

O que aconteceu

O CSKA oferece agora 8 milhões de euros (R$ 50,3 milhões) ao Fla por 80% dos direitos econômicos. O clube carioca já tinha recusado uma oferta de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) há cerca de nove dias.

Lorran tem interesse em sair. Por isso a insistência do CSKA, que já apresentou a ele os números e o projeto. O jovem apareceu bem ainda com Tite, mas perdeu espaço e foi para o time alternativo do Campeonato Carioca.

O Flamengo é dono de 70% dos direitos de Lorran. O Madureira tem os outros 30%. Por isso, os clubes dialogam para fechar uma divisão dos valores. A informação inicial da nova oferta foi do jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo UOL.

O clube tem a postura de não vender atletas considerados importantes. A possibilidade de negociação mostra, inclusive, que o jovem não está tanto nos planos do técnico Filipe Luís neste momento.

Desvalorizado

Lorran era visto como potencial maior venda do Flamengo nos últimos anos. Ele apareceu muito bem nas categorias de base e se destacou. A expectativa era que 2024 fosse o ano dele.

O que se viu, porém, não foi isso. Ele começou bem com Tite, mas teve uma queda brusca de rendimento e foi até vaiado no Maracanã. Em certo momento, voltou ao sub-20 para seguir mantendo ritmo. Com Filipe Luís, ganhou minutos no Brasileirão, mas acabou sendo liberado mais cedo para poder disputar o começo do Estadual.

Lorran renovou o contrato em agosto até 2029. A multa dele subiu para 100 milhões de euros (mais de R$ 629 milhões na cotação atual). Observado por grandes da Europa, ele nunca conseguiu dar o retorno esperado.

O garoto priorizou cuidar da forma física nas férias buscando maior sequência. Ficou no Rio de Janeiro com um preparador próprio antes de voltar aos treinos no dia 27 de dezembro. A ideia era já chegar no retorno ao Ninho do Urubu dando uma resposta imediata, mas em campo isso não aconteceu.

Lorran não foi bem nos jogos do Carioca até o momento. Por ser um dos experientes do grupo recheado de jovens, havia a expectativa de que ele chamasse o protagonismo, mas as atuações foram ruins nos três jogos.