Coronado passa em primeiro teste do ano e mostra que pode ser peça importante no Corinthians

O meio-campista Igor Coronado iniciou a temporada de 2025 com o pé direito. O jogador foi decisivo para a vitória do Corinthians sobre o Velo Clube, no último domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista, e foi aprovado em seu primeiro teste do ano.

O atleta de 32 anos foi titular do Timão e abriu o placar em Itaquera com um belo gol de falta. Ele permaneceu em campo por 69 minutos e, neste período, apresentou boas estatísticas.

Além do tento, foram três finalizações a gol, quatro duelos ganhos, um passe decisivo e uma taxa de 75% de acerto nos toques. Os números foram divulgados pelo próprio Corinthians nas redes sociais.

Em sua primeira partida no ano, estes foram os números Igor Coronado! ????7??7??#VaiCorinthians pic.twitter.com/KDl1VIKe2A ? Corinthians (@Corinthians) January 20, 2025

Coronado, assim, mostrou que pode ser uma peça importante no elenco comandado por Ramón Díaz ao longo desta temporada. Ele ganhou uma chance entre os titulares em virtude da ausência de Rodrigo Garro, que trata de uma lesão no joelho direito.

O camisa 77 foi contratado pelo clube do Parque São Jorge sob alta expectativa, mas teve menos espaço em 2024 e busca conquistar este protagonismo neste ano. Na temporada passada, foram 45 jogos disputados pela equipe, sendo apenas 18 como titular, com quatro gols e cinco assistências.

O meio-campista assinou contrato com o Corinthians até fevereiro de 2026.

A tendência é que Coronado seja novamente titular nesta quarta-feira, quando o time enfrenta o Água Santa, pela terceira rodada do Paulistão. O duelo está marcado para as 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Timão venceu os seus dois primeiros compromissos na temporada de 2025 e, no momento, ocupa a liderança do Grupo A do Estadual, com seis pontos conquistados.