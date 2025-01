Corinthians x Água Santa: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Paulistão

Corinthians e Água Santa medem forças nesta quarta-feira pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Timão começou o Estadual com o pé direito, com duas vitórias nos dois primeiros compromissos. No último domingo, a equipe alvinegra bateu o Velo Clube por 2 a 1, com gols de Igor Coronado e Talles Magno, também em Itaquera.

Assim, o Corinthians se encontra na liderança do grupo A, com seis pontos, três a mais em relação ao segundo colocado Mirassol. Inter de Limeira e Botafogo-SP vêm logo atrás, ambos com uma unidade cada.

Para a partida contra o Velo Clube, o Corinthians continuará sem contar com o meia Rodrigo Garro, que se recupera de uma lesão no joelho direito. O goleiro Hugo Souza, que foi desfalque no último final de semana por conta de uma amigdalite, é dúvida.

Outras baixas certas são Maycon, que está em reta final de recuperação de lesão no joelho, e Breno Bidon, convocado pela Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano.

Já o Água Santa tem péssimo início de Estadual. O time comandado por Marcelo Cabo perdeu os dois primeiros confrontos do torneio, sendo o último uma goleada de 6 a 0 para o Mirassol.

O Netuno é o lanterna da chave C, zerado. O Noroeste lidera a chave com quatro pontos, seguido de São Paulo e Novorizontino, ambos com uma unidade.

O último duelo entre as equipes, no Paulista de 2024, terminou empatado por 0 a 0. Na ocasião, como o Corinthians já não tinha mais chances de se classificar para o mata-mata, a comissão técnica levou a campo um time alternativo.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X ÁGUA SANTA

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 22 de janeiro de 2024 (quarta-feira)



Horário: às 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Lucas Canetto Bellote



Assistentes: Neuza Ines Back e Raphael de Albuquerque Lima



VAR: Adriano de Assis Miranda

CORINTHIANS: Matheus Donelli (Hugo Souza); Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Ryan, Carrillo e Igor Coronado; Yuri Alberto e Romero



Técnico: Ramón Díaz

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Ynaiã, Lucas Rocha, Sanches e Renan Castro; Netinho, Wesley e Robinho; Luan Dias, Marco Antônio e Willen Mota



Técnico: Marcelo Cabo