Confira os números de Wendel, novo reforço do Botafogo, com a camisa do Zenit

O Botafogo acertou a contratação de Wendel, nesta segunda-feira, como parte do negócio que mandou o atacante Luiz Henrique para o Zenit, da Rússia. Com a camisa do clube russo, o meia tem 45 participações em gols nas três principais competições que disputou.

Ao todo, Wendel disputou 119 partidas pelo Campeonato Russo, Liga dos Campeões e Liga Europa. Segundo dados do Sofascore, foram 19 gols e 26 assistências. Além disso, o meia teve 91% de acerto no passe, 78% de acerto no passe longo e 166 passes decisivos.

Wendel ainda tem 61% de dribles completos, realizou 134 desarmes, recuperou a bola 784 vezes (média de 6,59 por jogo), sofreu 186 faltas e cometeu apenas 68.

Desde 2020 na Rússia, depois de passagem pelo Sporting, de Portugal, Wendel já disputou 139 jogos com a camisa do Zenit. Conquistou quatro títulos do Campeonato Russo, uma Copa da Rússia e três taças da Supercopa da Rússia.

Na atual temporada, o Zenit ocupa a vice-liderança do Campeonato Russo, após 18 rodadas, com 39 pontos conquistados, empatado com o Krasnodar. Wendel participou de 15 jogos na competição, sendo titular em todas as oportunidades.

Envolvido no negócio por Luiz Henrique, Wendel ainda vai permanecer na Rússia até o final da temporada e reforça o Botafogo a partir do mês de junho. O atacante Artur, ex-Palmeiras, também foi envolvido na negociação e já se apresenta para defender o Glorioso.