Com reforço Juninho e retorno de Cebolinha, Flamengo começa preparação para encarar o Bangu

Nesta terça-feira, com Juninho, novo reforço do Flamengo, e Cebolinha, que por sua vez retornou de grave lesão no tendão de Aquiles após mais de um ano afastado, o Flamengo iniciou a preparação para encarar o Bangu, pelo Campeonato Carioca.

Além dos dois atletas, o elenco principal, que retornou dos Estados Unidos no último dia 19, também está disponível para ser utilizado pelo técnico Filipe Luís.

Contratado junto ao Qarabag, do Azerbaijão, Juninho, de 28 anos, se apresentou nesta terça-feira. Já Cebolinha retorna aos gramados após a lesão ocorrida no dia 11 de agosto de 2024, na partida contra o Palmeiras, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Nas imagens divulgadas pelo clube, é possível ver que as atividades realizadas pelo elenco foram com e sem bola.

Sem suas peças principais, o Flamengo não venceu até aqui no Carioca. O time empatou com o Madureira e perdeu para Boavista e Nova Iguaçu. Assim, se encontra na penúltima colocação, com apenas um ponto conquistado.

Deste modo, a partida contra o Bangu, que acontece nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Governador João Castelo, servirá como uma tentativa de resposta da equipe.