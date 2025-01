Claudinho fustra Palmeiras e avisa que irá se transferir ao futebol do Catar

O Palmeiras não conseguirá viabilizar a contratação do meia Claudinho nesta janela de transferências. O clube estava otimista e chegou a encaminhar um acordo com o jogador, mas viu o negócio melar nas últimas horas.

Como apurou a Gazeta Esportiva, a diretoria alviverde se acertou com o Zenit, detentor dos direitos de Claudinho, no último fim de semana. Nesta segunda-feira, o Verdão recebeu sinalização positiva do atleta e seu estafe para fechar a operação.

A contratação parecia sacramentada. As partes, inclusive, já trocavam minutas contratuais para concluir o negócio. Entretanto, o Palmeiras foi avisado pelo meia que ele havia mudado de ideia e iria se transferir ao futebol do Catar, frustrando os planos do time paulista.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem da Gazeta Esportiva.

O Alviverde, portanto, volta as suas atenções no mercado para a chegada de um meio-campista. O clube tem interesse em Matheus Pereira, do Cruzeiro, mas vê a negociação como difícil. Além disso, insiste pela contratação de Andreas Pereira, do Fulham.

Desde 2021 no Zenit, Claudinho é frequentemente monitorados por equipes brasileiras, mas os russos costumam dificultar a saída do jogador. O Flamengo tentou contratá-lo duas vezes nas últimas temporadas, mas não teve sucesso nas negociações.

O Palmeiras ainda busca peças para esta janela e pretende qualificar o elenco comandado por Abel Ferreira. O clube, até o momento, trouxe Facundo Torres e Paulinho, que irá estrear apenas em meados de abril em função de um problema físico. A ideia do Verdão é trazer pelo menos mais três jogadores: um zagueiro, um meio-campista e um atacante.