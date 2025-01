Celtics brilham e Warriors sofrem a pior derrota em casa em 40 anos na NBA

Em momento difícil na temporada regular da NBA, o Golden State Warriors sofreu sua pior derrota em casa em 40 anos, na noite desta segunda-feira. A equipe de São Francisco foi batida pelo Boston Celtics por 125 a 85. A rodada também contou com vitória do Cleveland Cavaliers, melhor equipe do campeonato até agora.

Apesar da torcida contra, os Celtics dominaram a partida do começo ao fim. A vantagem foi construída gradualmente ao longo do primeiro tempo e foi consolidada no terceiro quarto, quando o marcador deste período anotou 43/24. Os Warriors sequem esboçaram reação no último quarto da partida.

O time da Califórnia não perdia por 40 pontos de diferença desde o revés para o Dallas, por 149 a 104, no dia 15 de janeiro de 1985. Foi ainda a sexta vez que os Warriors foram superados por tal vantagem desde que passou a ter sede na Califórnia, em 1962.

Os Celtics foram liderados por Jayson Tatum, autor de 22 pontos, e Kristaps Porzingis, com 18. Jaylen Brown contribuiu com 17 enquanto Payton Pritchard anotou 14. Do lado dos anfitriões, o astro Stephen Curry foi discreto, com apenas 18 pontos nos 27 minutos em que esteve em quadra.

O reserva Moses Moody foi o segundo maior pontuador da equipe, com 13. O brasileiro Gui Santos, que vinha em boa sequência, começou no banco, mas ajudou com sete pontos e dois rebotes em 27 minutos.

A 21ª derrota na temporada derrubou os Warriors para o 11º lugar da Conferência Oeste, fora até mesmo da zona de classificação para o play-in, a repescagem dos playoffs. Em situação oposta, os Celtics ocupam a vice-liderança do Leste, com retrospecto de 30 vitórias e 13 derrotas.

A liderança do Leste pertence ao Cleveland Cavaliers, que acumulou mais uma vitória nesta segunda. O melhor time da temporada superou o Phoenix Suns por 118 a 92, em casa. O tranquilo triunfo foi comandado por Donovan Mitchell, cestinha da partida, com 33 pontos, sendo 23 deles somente no segundo tempo.

Darius Garland anotou 16 e Jarrett Allen deixou a partida com um "double-double" de 12 pontos e 11 rebotes. Do outro lado, Kevin Durant foi o destaque, com 23 pontos. Devin Booker ajudou com 15.

Foi a 36ª vitória dos Cavaliers, que perderam apenas seis vezes desde o início da temporada. Após abrirem o campeonato com uma série de 15 vitórias consecutivas, a equipe de Cleveland exibe o oitavo melhor início de temporada na história. Já os Suns aparecem no 10º lugar na Conferência Oeste, com o mesmo número de vitórias e derrotas: 21.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Charlotte Hornets 110 x 105 Dallas Mavericks

Houston Rockets 96 x 107 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 108 x 106 Minnesota Timberwolves

New York Knicks 119 x 110 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 118 x 92 Phoenix Suns

Golden State Warriors 85 x 125 Boston Celtics

New Orleans Pelicans 123 x 119 Utah Jazz

Los Angeles Clippers 99 x 112 Chicago Bulls

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Brooklyn Nets x New York Knicks

Toronto Raptors x Orlando Magic

Miami Heat x Portland Trail Blazers

Denver Nuggets x Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers x Washington Wizards