Brugge x Juventus: veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Champions

Nesta terça-feira, pela sétima rodada da fase de liga da Champions League, a Juventus visitará o Brugge, no Jan Breydel Stadion, às 17h (de Brasília).

A Juventus vem de uma importante vitória contra o Manchester City e ocupa 14ª colocação da tabela, com 11 pontos. Já o Brugge é o 19º colocado, ainda na zona de repescagem para as oitavas, com dez pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo MAX.



ÚLTIMOS JOGOS:

Juventus: uma vitória, três empates e uma derrota

Brugge: cinco vitórias consecutiva



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Juventus: Di Gregorio, Cambiaso, Gatti, Kalulu e Savona; Locatelli, Koopmeiners e Thoram, Yildiz, González e Vlahovic



Técnico: Thiago Motta

Brugge: Mignolet, Spileers, Mechele, Meijer e Siquet; Nielsen, Onyedika, Nilsson, Vanaken e Vetlessen; Skoras



Técnico: Nicky Hayen.



ARBITRAGEM

Benoit Bastien será o árbitro principal, com Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu como assistentes. Willy Delajod comanda o VAR.