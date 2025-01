Brasil surge em 'pódio' de países que mais jogaram UFL; veja ranking

O Brasil apareceu no top 3 do ranking de países que mais fizeram uso do UFL, jogo de videogame futebolístico da Strikerz que rivaliza com o EA FC e o e-Football.

O que aconteceu

O game atingiu três milhões de jogadores ativos desde dezembro, mês de lançamento da plataforma. A cerimônia com detalhes da novidade ocorreu em Londres e teve cobertura in loco do UOL.

O UFL alcançou 225 países e já "realizou" mais de 15 milhões de partidas. A Strikerz contabiliza mais de 54 milhões de gols desde o início do mês passado.

Os brasileiros assumiram a 2ª posição no ranking dos que mais jogaram o game, atrás apenas dos EUA — o Reino Unido completa o "pódio".

O restante do top 10 é composto por França, Alemanha, México, Itália, Espanha, Arábia Saudita e Turquia. O UFL é disponilizado para Xbox Series X/S e para PlayStation 5.

Vem novidade por aí

A UFL já recebeu uma atualização, que melhorou a jogabilidade e atualizou a aparência de mais de 40 atletas. Há mais novidades engatilhadas pelos desenvolvedores.

Um dos próximos passos envolve uma nova plataforma: o game será lançado em versão para computadores ainda neste ano, de acordo com a Strikerz.