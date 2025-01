Boca Juniors anuncia a contratação de Rodrigo Battaglia, ex-Atlético-MG

Nesta terça-feira (21), o Boca Juniors anunciou a contratação do argentino Rodrigo Battaglia. O atleta, que atua como volante ou zagueiro, tinha contrato com o Atlético-MG até o fim de 2025.

Na última segunda-feira, o defensor já havia se despedido do Galo por meio de suas redes sociais. No post, ele negou rumores de supostos atritos dentro do grupo de jogadores. "Não tive nenhum problema com o elenco. Não tive nenhum problema com a diretoria", publicou.

O argentino de 33 anos expressou ainda o desejo de voltar a ficar perto de seus familiares. "Vou abraçar outro projeto, voltar ao meu país, depois de muito tempo fora. Voltar perto da minha família e meus amigos", disse.

Battaglia chegou ao Atlético-MG em 2023 e conquistou o bicampeonato Mineiro (2023 e 2024). No total, foram 90 jogos, com cinco gols e uma assistência.