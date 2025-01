Bangu x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Carioca

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Bangu, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O duelo será disputado no Castelão, em São Luís-MA, a partir das 19 horas (de Brasília).

ONDE ASSISTIR



O confronto será transmitido por SporTV e Premiere.

O Rubro-Negro optou por disputar as quatro primeiras rodadas da competição com uma equipe alternativa, formada por jovens da base e alguns reservas. Os resultados, entretanto, não têm correspondido às expectativas.

Com duas derrotas e um empate, a equipe soma um ponto e ocupa a vice-lanterna na tabela de classificação. Além disso, o grupo comandado por Cléber dos Santos possui a defesa mais vazada do Carioca, com cinco gols sofridos.

Com a estreia do grupo principal programada para sábado, diante do Volta Redonda, esta será a última chance para a garotada mostrar o seu valor . Se perder para o Bangu, o Flamengo terá sua pior campanha na história do Estadual, com um ponto em quatro jogos e na lanterna.

O Bangu, atual último colocado, também soma apenas um ponto e é a única equipe que ainda não conseguiu marcar gols no Campeonato Carioca.

FICHA TÉCNICA



BANGU X FLAMENGO

Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)



Data: Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro



Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto e Lucas Castro dos Santos



VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia

BANGU: Victor Brasil, Hygor, Kevem, Yuri Garcia e Vitinho; André Castro, Moretti, Raphael Augusto e Lucas Nathan; Fabinho Polhão e Rafael Carioca



Técnico: Júnior Martins

FLAMENGO: Dyogo Alves, Daniel Sales, Pablo, Felipe Vieira e Zé Weliton; Rayan Lucas e Fabiano; Lorran, Thiaguinho e Guilherme Gomes; Carlinhos



Técnico: Cléber dos Santos