Impeachment no Corinthians: Augusto chama presidente do conselho de ditador

O presidente Augusto Melo criticou Romeu Tuma Jr, presidente do Conselho Deliberativo, após a suspensão da votação sobre o impeachment no Corinthians, na noite desta segunda-feira (20).

O que aconteceu

Augusto Melo chamou Romeu Tuma Jr. de ditador. O presidente do Corinthians criticou a "política suja" dentro do clube e pediu a destituição do mandatário do Conselho Deliberativo.

O que prejudica é um presidente do Conselho igual ao Romeu Tuma, um cara completamente parcial que está trabalhando para eles, advogando em causa própria. Um cara que não deixou a gente se defender, um ditador. Está na hora disso acabar, o Corinthians está nessa situação porque tem um cara desse presidindo o Conselho. Esse cara não tem mais condições, não tem moral nenhuma para presidir o Conselho. Temos que fazer algo, esse cara não tem mais condições. Meus advogados vão cuidar disso.

Ele vai marcar uma nova data porque eles mesmos acharam melhor pela questão da segurança, muitas pessoas de idade. Essa política é muito suja, o Corinthians está nessa situação porque tem gente desse tipo aqui dentro, principalmente conselheiros, alguns conselheiros. Enquanto eles não forem banidos, o Corinthians não vai sair disso. Augusto Melo

Augusto Melo crê em vitória no processo de impeachment. Houve uma pré-votação da pauta de impeachment por necessidade de dar anuência ao rito de destituição. Foram 126 votos favoráveis à continuidade da pauta de impeachment, contra 114 desfavoráveis. O cenário se mostrou favorável à destituição do presidente.

Sim, a gente reverte. Ele não deu chances para um monte de coisas, foi ditador em todos os sentidos. Aliás, a confusão teve porque ele mesmo advogou, comentou e julgou. Não deu direito da gente comentar. Aí virou tumulto, é um ditador. Ele tem mais moral, condição emocional e competência para dirigir o Conselho. Tem que entrar com a destituição dele. Augusto Melo

Votação adiada

Após a apuração dos votos de admissibilidade, a votação do processo de impeachment contra Melo foi adiada. Uma terceira reunião deve acontecer na próxima segunda-feira (27).

A reunião teve início às 19h (de Brasília), mas foi suspensa por uma confusão. O UOL apurou que Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho, teve um entrevero com Augusto Melo. Os dois discutiram após um rito básico do estatuto, que prevê a anuência de conselheiros sobre a continuidade da reunião. Houve troca de ofensas e movimentação de seguranças para conter os ânimos.

Houve concentração de torcedores organizados próximo às dependências do Parque São Jorge, sede do clube social, em apoio a Melo. Além de gritos e cantos contra o impeachment, bandeiras e camisetas com ataques a ex-diretores e ex-presidentes do Corinthians foram exibidas.

Melo tentou barrar reunião

O presidente tentou uma liminar para derrubar a reunião, assim como aconteceu em 2 de dezembro de 2024. Naquela ocasião, Augusto conseguiu suspender a votação.

No entanto, o pedido foi indeferido pelo juiz Erasmo Samuel Tozzeto, da 4ª Vara Cível de São Paulo, ao contrário do que aconteceu no mês passado.

Como foi a reunião desta segunda-feira