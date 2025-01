Apresentado no Flamengo, Juninho cita vontade em disputar títulos e exalta legado deixado por Gabigol

Nesta terça-feira, através de uma coletiva de imprensa, o atacante Juninho foi oficialmente apresentado como o novo reforço do Flamengo para 2025. Contratado junto ao Qarabag, do Azerbaijão, o jogador de 28 anos exaltou sua vontade em disputar títulos e citou o legado de Gabigol com a camisa do Rubro-Negro.

"Não estava acreditando quando meus agentes falaram que o Flamengo estava interessado em mim. É um clube que qualquer jogador quer estar, ainda mais pelo momento do clube, por disputar tudo. Não pensei nem duas vezes, lógico que eu aceitei o convite", declarou.

Juninho começou a sua carreira em 2015, no Athletico-PR, onde não se firmou e foi emprestado para Brasil de Pelotas, Novorizontino, Figueirense e Vila Nova. O jogador deixou o Brasil em 2019, quando foi contratado pelo Estoril da Praia, de Portugal, e depois para o Chaves, clube também português.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

O cenário mudou quando o atleta se juntou ao Qarabag para a disputa temporada 2023/24 e se destacou ao anotar 31 tentos em 55 compromissos. Já na última temporada, balançou as redes 11 vezes em 25 partidas. O time do Azerbaijão estava o negociando com o Sevilla, da Espanha, mas Juninho preferiu voltar ao Brasil quando soube do interesse do Flamengo.

"Estou muito feliz e motivado por estar aqui. Recebi outros convites para vir para cá no passado. Eu não quis, porque realmente não queria voltar para o Brasil. Mas acho que para mim, como jogador, é um sonho estar no Flamengo", complementou Juninho.

"Eu não tenho o que falar dele, do Gabriel, o que ele fez aqui é visível para todos, principalmente para os flamenguistas, eu acompanhei, sei o que ele fez, tenho muito respeito por ele e ele tem um legado aqui no clube que é difícil de apagar isso. Sou apenas mais um trabalhador que está aqui para ajudar minha equipe da melhor maneira e sempre buscar vitórias", finalizou o jogador.

Ídolo do Flamengo, Gabigol disputou 308 jogos com a camisa do clube carioca e marcou 161 gols, além de 43 assistências. Em relação aos títulos, foram 13 conquistados (duas Copas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Cariocas).