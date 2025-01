Alex Poatan revela que pediu a luta contra Ankalaev para o UFC

No último sábado (18), o Ultimate encerrou as especulações sobre a próxima luta de Alex Pereira. Durante a realização do UFC 311, a organização anunciou que o campeão dos meio-pesados (93 kg) irá medir forças com Magomed Ankalaev, no dia 8 de março, em Las Vegas (EUA). Em seguida, o brasileiro foi além e informou que foi peça fundamental para o aguardado combate contra o rival se materializar.

Em entrevista à 'ESPN' americana, 'Poatan' revelou que pediu a luta contra o russo para o UFC. Vale pontuar que, anteriormente, o campeão da companhia, incomodado com os constantes ataques feitos por Ankalaev, avisou que faria de tudo para impedi-lo de disputar o título dos meio-pesados. Curiosamente, o brasileiro decidiu voltar à ativa muito por conta de uma provocação feita pelo rival.

Quando a luta era apenas um rumor, Ankalaev ignorou o status de Alex no UFC e frisou que ele não teria direito de escolher seu próximo oponente e sim que teria que acatar a decisão da liga. Agora, o renomado striker fez questão de expor que o russo só conseguiu a disputa pelo cinturão, porque aprovou o acerto de contas entre eles.

"Sempre falei que queria dar um descanso, demorar um pouquinho mais para lutar, mas comecei a treinar. A evolução que estou tendo nos treinos, peguei o telefone, liguei para o meu empresário e falei, 'Pô, quero lutar o quanto antes'. Então, eles entraram em contato com o UFC e, lógico, eu pedi o Ankalaev. Acho que ele tinha postado alguma coisa, 'Ah, você é funcionário e tem que obedecer'. Não. Eu quis isso. Estou muito empolgado com essa luta", declarou o atleta.

Registro de 'Poatan' no MMA

Alex Pereira, de 37 anos, se tornou campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, em 2022, e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e construiu um cartel composto por 12 vitórias, sendo dez por nocaute, e duas derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka (duas vezes), Khalil Rountree e Sean Strickland.