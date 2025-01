Abel Ferreira nunca 'abraçou' Flaco como fez com Rony, opina Lavieri

Flaco López não conseguiu convencer o técnico Abel Ferreira de que pode ser o centroavante titular do Palmeiras, avaliou Danilo Lavieri no UOL News, nesta terça (21).

O treinador português voltou a criticar Flaco López após o empate do Palmeiras com o Noroeste, pelo Campeonato Paulista.

Em nenhum momento o Abel abraçou o Flaco como ele abraçou outros jogadores, como o próprio Rony, por exemplo. [...] Com o Flaco, o Abel sempre teve nas entrevista alguma crítica. Ele já chegou a dizer que o Flaco era o argentino menos argentino que ele conhecia, dizendo que não tinha a raça, a briga dos argentinos.

Danilo Lavieri

Samir: Tuma não esperará fim de inquérito por nova votação de impeachment

Romeu Tuma Jr., presidente do conselho deliberativo do Corinthians, deve marcar votação para o impeachment do presidente Augusto Melo o quanto antes, informou Samir Carvalho.

Conversando com pessoas próximas ao [Romeu] Tuma [Jr.], tem aliados dele aconselhando-o a esperar o fim do inquérito [da Vai de Bet]. Porque sentiram bastante a pressão ontem. Outras pessoas querem que o impeachment avance o mais rápido possível. O que eu apurei é que ele não vai esperar. [...] Não será na semana que vem, mas talvez no início de fevereiro..

Samir Carvalho

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.