Zagueiro Cacá defende postagem de Yuri e diz não haver briga no elenco do Corinthians

O zagueiro Cacá fez um vídeo neste domingo esclarecendo a postagem feita por Yuri Alberto logo após a vitória do Corinthians sobre o Velo Clube, partida em que o atacante Ángel Romero tomou a frente do camisa 9 para bater um pênalti e acabou desperdiçando a cobrança.

Nas redes sociais, Yuri fez uma publicação que sugeriu ser uma indireta para Romero, após o paraguaio perder a penalidade, mesmo com Yuri sendo um dos cotados para bater.

"Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair", escreveu Yuri no Instagram logo após o confronto.

Cacá repostou a postagem de Yuri, mas logo apagou seu story e gravou um vídeo dizendo que não há briga no elenco alvinegro. De acordo com o zagueiro, a equipe é muito unida, e a postagem do atacante foi uma espécie de lembrete sobre como o time deve se manter humilde.

"Salve nação, to aqui recebendo um monte de mensagem aqui falando de treta no time, que treta no time o quê?! O time é muito unido, se cobra pra caramba, não preciso nem entrar em detalhes aqui porque só nós sabemos o que passamos. Sempre tem uns que interpretam mal. Não existe treta, é só uma postagem de que devemos sim nos manter humildes, trabalhando, para que a gente não volte para aquela situação", declarou Cacá em seu Instagram.

Através de sua assessoria, Yuri Alberto se pronunciou após a postagem feita em seus storys. O atacante ressaltou a união do grupo e não falou diretamente sobre o assunto envolvendo Romero.

"Importante garantir mais três pontos em casa. O entrosamento do ano passado se manteve, nosso time está com uma sintonia cada vez mais apurada. Aqui no Corinthians um ajuda o outro. Todos remam para o mesmo lado. Nossa união traz como fruto o que se vê dentro de campo, nove vitórias seguidas nas últimas rodadas do Brasileiro do ano passado, duas vitórias seguidas nas primeiras rodadas do Paulista... Não importa quem erra e quem acerta, o importante é buscar o melhor para o Corinthians", disse Yuri Alberto em nota oficial.

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, diante do Água Santa, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista.