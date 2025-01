Umar Nurmagomedov exibe estrago na mão após batalha contra campeão do UFC; veja

Favorito nas bolsas de apostas mesmo subindo no octógono do UFC 311 com o status de desafiante ao título dos galos (61 kg), Umar Nurmagomedov não foi capaz de cumprir a projeção e destronar o campeão Merab Dvalishvili. No 'co-main event' do show sediado na Califórnia no último sábado (18), o russo até começou bem a disputa, mas caiu de rendimento com o passar dos rounds e acabou superado pelo georgiano na decisão unânime dos juízes. E, ao que parece, uma lesão pode ter influenciado na performance do lutador e, consequentemente, no resultado final do embate.

Ainda dentro do octógono do UFC 311, após o anúncio de sua derrota para Dvalishvili, Umar revelou que havia machucado sua mão durante a luta. Depois do evento, o empresário do lutador russo, Ali Abdelaziz, confirmou, nas redes sociais, a informação de que seu cliente fraturou a mão esquerda. Ambos ressaltaram que não se trata de encontrar uma desculpa para justificar o revés, mas as imagens da lesão - divulgadas também por Nurmagomedov no 'Instagram' (veja abaixo) - tornam impossível não se questionar sobre o impacto da mesma no desempenho do atleta no sábado.

Tanto na foto divulgada pelo empresário, como no vídeo compartilhado por Nurmagomedov, é possível ver um grande inchaço na mão esquerda do lutador, além de hematomas roxos. Ainda não se sabe o exato momento em que o russo sofreu a lesão durante a disputa contra Dvalishvili no UFC 311, nem o que motivou a fratura. O que parece ficar claro é que ela pode ter tido uma influência na queda de rendimento de Umar durante a peleja, especialmente por se tratar de sua mão dominante.

Umar Nurmagomedov vs Merab Dvalishvili

A disputa de título no 'co-main event' do UFC 311 começou com Umar tomando as rédeas do combate. Melhor no início, o russo abriu 2 a 0 no placar nas papeletas dos juízes. Porém, a partir do terceiro assalto, o campeão Merab passou a comandar as ações e virou o jogo, levando a melhor na decisão unânime, impondo a primeira derrota no cartel de Nurmagomedov e defendendo com sucesso seu cinturão até 61 kg do Ultimate.

