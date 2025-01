Transmissão ao vivo de Botafogo-SP x São Paulo: veja onde assistir

Botafogo-SP e São Paulo medem forças hoje (20), às 20h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 2ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida com imagens no UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.

O UOL Play trará 7 dos 8 jogos de cada rodada do Paulistão 2025. É o streaming do UOL, com filmes, séries, esportes, notícias e documentários para você assistir quantas vezes quiser dentro do plano que escolher — sem qualquer tipo de anúncio.

O São Paulo teve a primeira partida no Paulistão adiada devido à pré-temporada feita nos EUA. Ontem, o Tricolor entrou em campo contra o Flamengo e acabou empatando em 0 a 0.

Nove jogadores já voltaram do exterior e reforçarão o São Paulo diante do Botafogo-SP. São eles: Rafael, Arboleda, Ferraresi, Sabino, Moreira, Santi, Rodriguinho, Henrique e William.

O Botafogo-SP não teve boa estreia no torneio estadual. A equipe de Ribeirão Preto foi derrotada por 2 a 0 pelo Guarani.

Botafogo x São Paulo -- Paulistão 2025