Corinthians: Membros da Gaviões discutem com Rubão após rixa na internet

Membros da Gaviões da Fiel discutiram com Rubens Gomes, o Rubão, em breve encontro no estacionamento do Parque São Jorge nesta segunda-feira (20), horas antes do Conselho Deliberativo do Corinthians votar o impeachment de Augusto Melo.

O que aconteceu

Membros da Gaviões chegaram perto de Rubão e a discussão começou. Policiais se aproximaram e afastaram os envolvidos.

A troca de farpas começou nas redes sociais. Na última semana, Rubão, que foi diretor de futebol na gestão de Augusto Melo, reagiu à publicação de um torcedor no X, que pediu para a Gaviões ajudar a tirar o conselheiro do quadro.

Rubão afirmou que estava esperando a Gaviões falar com ele. A organizada respondeu cobrando provas supostamente prometidas pelo conselheiro quanto à participação de Augusto Melo no patrocínio da Vai de Bet.

O conselheiro rebateu e afirmou que o conselho não abaixará a cabeça para a Gaviões da Fiel. A organizada não deu o assunto por encerrado e voltou a exigir as provas prometidas por Rubens Gomes.

Veja a sequência de publicações

Juvenil, se você passa pano para bandido, problema é seu! Aqui é Corinthians! Manda a Gaviões vir falar comigo?estou esperando! Rubens Gomes

Rubão, quando você se reuniu com os Gaviões, prometeu apresentar provas. Até agora nada, estamos te esperando. A única coisa concreta que apresentou, foi o elenco que contratou no primeiro semestre, que quase nos levou ao rebaixamento. Fique tranquilo, queremos mesmo te encontrar e olhar bem no seu olho. Se possível, apareça lá na frente do Pq. São Jorge para os esclarecimentos e mostrar as provas à Fiel Torcida! Gaviões da Fiel

Vocês não são burros! Eu estou esperando vocês! Seu presidente, seu vice e o conselho sabe! Se vocês estão defendendo bandido, o problemas é de vocês! O conselho do Corinthians não vai abaixar a cabeça para vocês! Agora é a hora de saber quem está usando o Corinthians e quem está trabalhando por ele! Podem vir estamos esperando vocês! Rubens Gomes

Rubão, não defendemos ninguém. E não desvie a conversa: cadê as provas? Se suspeitas são suficientes, que tal aproveitar e já expulsar todos que tiveram suspeitas nos últimos 20 anos? Segunda estaremos lá e aguardamos você na porta com todas as provas. Por fim, respeita a Fiel Torcida! Gaviões da Fiel

Conselho vota impeachment de Augusto

O Conselho Deliberativo do Corinthians vota, na noite desta segunda-feira (20), o impeachment de Augusto Melo. Ao todo, 301 conselheiros deverão formar maioria absoluta para o prosseguimento ou não do pedido.

Caso o pedido seja aprovado, Augusto Melo será afastado do cargo, e Osmar Stabile, primeiro vice-presidente, assumirá o cargo de maneira temporária. Uma Assembleia Geral será convocada e sócios farão a votação final pelo impeachment de Augusto.