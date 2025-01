Corinthians: Jornalista se refere a Cacá como 'pau no c*'; zagueiro rebate

O jornalista Fábio Sormani, da Placar TV, se referiu ao zagueiro Cacá, do Corinthians, como "Cacá pau no cu" durante o programa Opinião Placar, no YouTube.

O que aconteceu

Os jornalistas debatiam sobre a publicação feita por Yuri Alberto após a partida contra o Velo Clube, no domingo (19). O atacante compartilhou uma mensagem sobre "ego" e alimentou rumores de uma rixa com Romero depois de o paraguaio não deixá-lo cobrar um pênalti. Cacá repostou a mensagem.

Sormani se manifestou após Luiz Castro citar a postagem de Cacá. "É o Cacá 'pau no cu', não é isso?", questionou. O xingamento foi usado pelo defensor para criticar a imprensa após partida contra o Criciúma, pelo Brasileirão de 2024.

A conversa sobre Cacá seguiu até o assunto voltar para Yuri Alberto. Sormani pediu desculpas por desviar a conversa e, depois, afirmou: 'o Cacá é um pau no cu'.

Veja o diálogo

Luiz Castro: "O Cacá compartilha a mensagem, depois apaga. Aliás, o Cacá já não é dos melhores jogando bola, no microfone então... Ele é terrível."

Fábio Sormani: "Nossa, é o Cacá pau no cu, não é isso? Juridicamente, se você se refere às pessoas assim, as pessoas têm o direito de se referir a você assim. Se ele me processar, ele perde o processo porque ele me chama de pau no cu o tempo inteiro. Podemos confundir o Cacá, do Corinthians, com o Kaká, que jogou no São Paulo, então acho que para sabermos de quem estamos falando, é o Cacá pau no cu."

Leandro Quesada: "Então, escale o Corinthians".

Fábio Sormani: "Hugo Souza é o goleiro, na lateral direita Matheuzinho, na zaga central André Ramalho, na quarta zaga Cacá pau no cu e na lateral esquerda Hugo."

Fábio Sormani: "Respeite para ser respeitado. Se você não respeita, eu não vou te respeitar. Eu gosto de quem gosta de mim. Se não gosta de mim, eu não gosto. Me respeitou, eu respeito. Se não respeita, vai ser tratado da mesma maneira que trata a gente. Ele chama a gente de pau no cu, eu vou chamar ele de pau no cu. O zagueiro do Corinthians, Cacá, vai ser chamado por mim de Cacá pau no cu."

Leandro Quesada: "Dá para repetir o Instagram lá do Yuri Alberto?"

Fábio Sormani: "Desculpa, eu saí falando."

Leandro Quesada: "Não, você está no contexto. Não joga nada o Cacá."

Fábio Sormani: "É um pau no cu, entendeu?"

Leandro Quesada: "Ele falhou no gol de cabeça do Velo Clube e deu passes errados."

Cacá rebate comentário

O zagueiro do Corinthians se manifestou nos comentários de uma página sobre o clube no Instagram.

Quero ver falar isso quando me ver pessoalmente em algum lugar em São Paulo. Cacá