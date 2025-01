São Paulo encerra pré-temporada com mais preocupações que gols na bagagem

O São Paulo encerrou sua pré-temporada nos EUA de quase duas semanas e volta ao Brasil com mais preocupações do que gols na bagagem.

O que aconteceu

O clube empatou duas vezes na FC Series. A equipe ficou no 1 a 1 contra o Cruzeiro, ainda na quarta (15), e se despediu do torneio ao empatar sem gols contra o Flamengo.

O único gol do Tricolor nos EUA foi marcado por Luciano, que decretou o empate da equipe de Luis Zubeldía diante dos mineiros. Os paulistas, no entanto, foram vazados ainda aos 28 segundos de partida.

O atacante, aliás, é uma das duas preocupações da comissão técnica para o início, de fato, do ano são-paulino. Ele, que iniciou o duelo contra o Flamengo na reserva, bateu a cabeça em choque com o zagueiro Cleiton e, ensanguentado, precisou ser substituído.

A outra dor de cabeça atende pelo nome de Luiz Gustavo. O experiente volante, de contrato renovado até o final de 2025, fraturou um dedo do pé esquerdo durante o jogo contra o Cruzeiro e será ausência no início da temporada.

A delegação são-paulina nos EUA volta ao Brasil e perderá a estreia do clube no Paulistão, que ocorre nesta segunda (20) contra o Botafogo-SP. O elenco, que será comandado pelo auxiliar Maxi Cuberas, terá em campo uma base reserva com alguns destaques da Copinha — o Tricolor já está garantido na semifinal do torneio.

