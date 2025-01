São Paulo: Belmonte quer renovar com Alan Franco e nega interesse em Mayke

Diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte afirmou em entrevista exclusiva ao De Primeira que trabalha para renovar o contrato de Alan Franco.

O dirigente admitiu que o Tricolor rejeitou proposta recente do Estudiantes, da Argentina, pelo zagueiro de 28 anos, que tem contrato até o final do ano no Morumbi.

Nosso desejo é renovar o Alan Franco. Recebemos, sim, uma proposta do Estudiantes, mas neste momento essa proposta não está nem perto do que a gente imagina que o Alan vale atualmente no mercado.

É um jogador titular do São Paulo e que a gente quer, sim, renovar. Estamos conversando já com os agentes do atleta para renovação e acreditamos que renovaremos com o Alan Franco.

Carlos Belmonte

O dirigente do São Paulo também comentou a possibilidade de contratação do atacante Gabriel Verón, do Porto, e negou o interesse no lateral Mayke, do Palmeiras.

O Verón, se houver a intenção do Porto de emprestar, aí sim nós poderemos entrar numa conversa para entender se o Verón vai ser adequado ao São Paulo.

Ou seja, neste momento, não há nada, mas pode haver se Zubeldía quiser o Verón, se o Verón puder sair do Porto por empréstimo, aí sim a gente poderia abrir uma negociação.

Mayke não há nenhum contato nosso com o agente do jogador ou dirigente do Palmeiras. O Mayke não está no nosso radar nesse momento, apesar de ser um grande atleta, um jogador de nível, mas ele não está no nosso radar.

Carlos Belmonte

