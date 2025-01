Reta final da Copinha: onde assistir, datas, confrontos e todos os detalhes

A Copinha 2025 está em sua reta final. O torneio conta com apenas mais quatro times, que disputam as semifinais em busca da vaga na decisão. Veja onde assistir, datas, confrontos e outros detalhes do torneio.

Confrontos

O Corinthians venceu o Vasco e irá enfrentar o Grêmio na semifinal. O Timão derrotou a equipe carioca por 1 a 0 e avançou às semifinais, enquanto o Tricolor gaúcho bateu o Palmeiras por 3 a 2. Os dois duelos aconteceram no último domingo (20).

Já na outra semifinal, o São Paulo briga com o Criciúma por uma vaga na final. Nos jogos que aconteceram no sábado (18), o Tricolor bateu o Cruzeiro por 3 a 1, enquanto a equipe de Santa Catarina deixou a Ferróviaria pelo caminho, na vitória por 1 a 0.

Datas e horários

Os dois jogos vão acontecer nesta semana, na terça e quarta-feira (21 e 22 de janeiro). Veja também os horários e locais dos confrontos:

Criciúma x São Paulo - 21 de janeiro - 19h30 (de Brasília) - Araraquara

Grêmio x Corinthians - 22 de janeiro - 17h (de Brasília) - Arena Barueri

Onde assistir

O confronto entre São Paulo e Criciúma será transmitido pela CazéTV, no YouTube. O canal ficou responsável por parte da transmissão da competição. De forma gratuita, está transmitindo os duelos desde o início do torneio.

Já para o duelo entre Grêmio e Corinthians, a transmissão fica pelo SporTV, na TV fechada. Além da CazéTV, o grupo Globo também detém os direitos para transmitir a competição.