Real é eleito melhor clube do mundo em 2024; Botafogo e Fla estão no top-10

A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) elegeu o Real Madrid como o melhor clube do mundo no futebol masculino em 2024. A lista conta com 13 times brasileiros dentro do top-100.

O que aconteceu

O Real somou 441 pontos na avaliação da IFFHS e teve boa vantagem sobre os demais times. Bayer Leverkusen e Atalanta, nesta ordem, completaram o top-3 com 384 e 380 pontos, respectivamente.

O Botafogo foi o melhor time brasileiro. O campeão da Libertadores e do Brasileirão apareceu na quinta colocação, com 339 pontos.

O Flamengo foi o outro brasileiro a aparecer dentro do top-10. Mesmo sem grandes conquistas, o Rubro-Negro fechou o ano com 308 pontos na avaliação da IFFHS.

O Brasil é o país com mais times dentro do top-100. Além de Botafogo e Flamengo, o país tem Atlético-MG (13°), São Paulo (29°), Corinthians (30°), Palmeiras (32°), Cruzeiro (42°), Fortaleza (43°), Bragantino (46°), Inter, Athletico e Fluminense (empatados em 50°) e Grêmio (76°).

Veja top-10 e brasileiro

1° - Real Madrid (441 pontos)

2° - Bayer Leverkusen (384)

3° - Atalanta (380)

4° - Liverpool (345)

5° - Botafogo (339)

6° - Manchester City (327)

7° - Barcelona (324)

8° - Flamengo (308)

9° - Atlético de Madri (304)

10° - Borussia Dortmund (298)

13° - Atlético-MG (288)

29° - São Paulo (238)

30° - Corinthians (237)

32° - Palmeiras (233)

42° - Cruzeiro (216)

43° - Fortaleza (214)

46° - Bragantino (203)

50° - Internacional (195)

50° - Athletico (195)

50° - Fluminense (195)

76° - Grêmio (171)