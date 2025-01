Rafael valoriza empate em estreia no Paulista: "Garotos chegaram hoje no hotel"

Rafael valorizou o empate sem gols com o Botafogo-SP, na estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, nesta segunda-feira, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O goleiro saiu satisfeito com o ponto conquistado fora de casa pelas circunstâncias, que obrigaram o Tricolor a contar, inclusive, com garotos do time sub-20 que está na semifinal da Copinha.

"Hoje foi o nosso primeiro jogo, tivemos pouco tempo de treinamento, esse grupo nunca tinha nem treinado. Os garotos do sub-20 chegaram hoje no hotel, precisamos destacar a dedicação, o empenho. Não é fácil jogar contra o Botafogo-SP fora de casa", disse Rafael ao Paulistão+.

Dois garotos que disputam a Copinha com o sub-20 do São Paulo começaram a partida contra o Botafogo-SP nesta segunda-feira como titulares: o volante Hugo e o atacante Ryan Francisco, estrela do time de juniores tricolor - tem oito gols em sete jogos na competição de base. No decorrer da partida, outros jovens foram acionados, como Negrucci, Matheus Alves e Lucas Ferreira.

"Fizemos um jogo de entrega, falta muita coisa, são poucos treinamentos, mas vale ressaltar que tivemos três times jogando em dois dias praticamente, em dois lugares diferentes, e fizemos boas apresentações. Ressaltar também a força do grupo. Vamos continuar nossa preparação e buscar nosso objetivo", completou Rafael.

De fato, apontar o calendário caótico do São Paulo neste início de ano como um obstáculo não é nada absurdo. No último sábado, os garotos do sub-20 que ficaram à disposição do time profissional nesta segunda-feira, contra o Botafogo-SP, disputaram as quartas de final da Copinha. Já os nove atletas mais experientes que voltaram da pré-temporada nos EUA mais cedo para reforçar o Tricolor em sua estreia no Paulistão, tiveram poucos dias para se preparar e pegar entrosamento, já que não costumam atuar juntos, muito menos com os jovens da base.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Guarani, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis. Será o primeiro jogo do time em sua casa, diante de sua torcida, em 2025. O duelo com o Bugre também será a única oportunidade do técnico Luis Zubeldía colocar em campo a formação considerada ideal antes do clássico contra o Corinthians, no próximo domingo.