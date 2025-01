Por que Coronado e Garro não devem jogar juntos no Corinthians de Ramón?

Um dos destaques da vitória do Corinthians sobre o Velo Clube por 2 a 1 neste domingo (19), Coronado deve brigar por posição com Rodrigo Garro durante a temporada.

O que aconteceu

A comissão técnica corintiana entende que Garro e Coronado atuam na mesma posição. Na avaliação de Ramón e Emiliano Díaz, ambos são meias-atacantes.

A formação com um meia-atacante está funcionando. Emiliano ressaltou que o Corinthians tem uma longa sequência de vitórias com o time jogando dessa maneira.

O auxiliar não descartou usar a dupla em casos excepcionais. Para Emiliano, eles podem jogar juntos dependendo do adversário ou do momento do jogo, mas não começando como titulares.

Garro está à frente de Coronado na disputa pela vaga. O jogador foi apontado pela comissão técnica como "o mais importante do time".

Coronado deve ser titular nos próximos dois jogos, pelo menos. Garro ainda não está pronto para estrear na temporada diante do Água Santa, na próxima rodada, e também deve ser desfalque contra o São Paulo.

Garro ainda precisa de mais uma semana e não estará no clássico. Ainda vai fazer a preparação. É o jogador mais importante do time e precisa estar 100% porque o mais importante [da temporada] é mais à frente. Estamos contentes com o Coronado, que fez um bom jogo. Sobre eles jogarem juntos, Igor é meia-atacante e o Garro. também. E eles tem que brigar aí. Quem estiver melhor vai jogar. Podemos usar os dois juntos. Mas ganhamos 12 jogos com um meia e dois centroavantes. Quer mudar? Às vezes vamos enfrentar times que exijam outra coisa e podemos mudar. Eles jogam juntos, às vezes, não desde o começo. Mas estamos felizes por termos bons jogadores Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians

