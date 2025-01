Palmeiras divulga detalhes sobre venda de ingressos para jogo contra o Novorizontino; veja valores

Nesta segunda-feira, o Palmeiras divulgou informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Novorizontino. O duelo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro acontece no próximo sábado, às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Os sócios-torcedores terão descontos previstos em cada plano e prioridade na compra dos ingressos. A pré-venda para este grupo tem início nesta terça-feira, às 12h (de Brasília), e será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Associados e donos de cadeiras cativas poderão adquirir o bilhete a partir de terça, às 12h, até sexta-quinta, às 10h. Já a venda para o público em geral começa na próxima quinta-feira, às 10h, e termina no intervalo do jogo.

Os ingressos são comercializados apenas pelo site www.ingressospalmeiras.com.br, e o preço varia entre R$ 70 e R$ 150 (Setor B e Setor A, respectivamente).

Confira os preços dos ingressos

Setor B - R$ 70



Setor D1- R$ 90



Setor C - R$ 110



Setor C1 - R$ 110



Setor A - R$ 150



Setor A1 - R$ 150