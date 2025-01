Orlando Magic, da NBA, celebra 'noite brasileira' com show de Thiaguinho

O Orlando Magic, time de basquete que joga a NBA, celebra nesta quinta-feira (23) a 'Brazil Night 2025': uma festa focada no torcedor brasileiro. O cantor Thiaguinho vai se apresentar no intervalo e após o jogo.

É a terceira edição da festa que tem como objetivo homenagear a base de fãs brasileiros do Magic, a maior do clube fora dos Estados Unidos. A diretora de turismo do Orlando Magic, Haley Meier, falou sobre a importância do Brasil para a franquia.

Legado brasileiro. "A 'Brazil Night 2025' será uma celebração do legado brasileiro, da comunidade brasileira local e dos milhares de brasileiros que visitam Orlando todos os anos. Será a terceira edição da festa. A primeira ocorreu em 2023, com performance da cantora Claudia Leite. A festa anual também conta com celebridades brasileiras, comida típica do Brasil e um conteúdo especial durante a noite do jogo."

Brasil como maior base de fãs. "A 'Brazil Night' celebra a relação especial do Magic com os brasileiros e seu amor pela franquia. O Brasil se tornou a maior base de fãs internacionais do Orlando Magic: nenhum outro país traz tantos fãs ao estádio do que o Brasil. Como resultado disso, o Magic lançou um canal nas redes sociais focado no Brasil em 2019. Hoje, o OrlandoMagic.BR tem mais de 70 mil seguidores no Instagram e mais de 44 mil no Twitter."

Escolha para o show. "Thiaguinho é um músico lendário no Brasil e uma escolha perfeito para honrar a cultura brasileira e entreter tanto os fãs brasileiros quanto os locais. O Magic está ansioso para dar as boas-vindas a Thiaguinho para comandar a 'Brazil Night 2025' com show no intervalo e após a partida."

O Orlando Magic briga pela classificação na conferência leste e recebe o Portland Trail Blazers no dia 23. O adversário está entre os últimos da conferência oeste.