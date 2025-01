Mauro Cezar critica planejamento do Flamengo: 'Total exposição dos garotos'

O Flamengo errou no planejamento da pré-temporada ao se dividir entre os EUA e a turnê pelo Brasil no Campeonato Carioca, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Tudo errado. Essas empresas que compram mando de campo colocam preços altíssimos para ver o time C ou D no Carioca. O Flamengo espalhou base — o sub-17 na Copinha, que foi eliminado; esse time do Carioca; e vários jogadores com idade para jogar na base foram para os EUA.

O zagueiro que jogou ontem era o quinto ou sexto na fila, ao lado do Pablo. Então, você tem um time no Carioca mal treinado — o trabalho do técnico Cléber do Santos até aqui é muito ruim — e com a base que não é nem a principal, porque você tem jogadores de diferentes times.

O time que joga o Carioca é uma vergonha. O Flamengo ontem estava na lanterna em dado momento. O Flamengo está com um ponto, assim como o Bangu, só que o Flamengo tem gols marcados e o Bangu não fez nenhum. Só por isso o Flamengo não é o lanterna do campeonato. Feio né.

O colunista também criticou os preços cobrados nos jogos do Flamengo no Nordeste. Até aqui, o time alternativo que está jogando o Carioca reuniu 11 mil pagantes em três partidas em Sergipe, Paraíba e Maranhão.

É Carioca, é só começo de temporada, mas não precisa também esculachar tanto. Muito feio. E o público é ridículo porque tem ingresso de R$ 300, R$ 500 — quem vai pagar isso para ver esse time de garotos? Não tem o menor cabimento.

Você priva o torcedor local que queria ver algum Flamengo em campo, você coloca um time que não está minimamente preparado, os times pequenos estão treinando desde o ano passado, com jogadores mais experientes e prontos para esse tipo de confronto, então é ridículo o que está acontecendo.

Na opinião do colunista, os garotos da base do Flamengo estão sendo expostos.

Está expondo os garotos, porque tem ali alguns meninos que tem potencial, mas num time muito mal treinado, todo bagunçado, mesmo aqueles que têm mais capacidade técnica, tendem a se afundar.

É o que está acontecendo, aí a torcida começa a achar que ninguém presta, que todos são ruins. Sob esse ponto de vista, foi péssima a programação -- os garotos estão sendo colocados numa situação de total exposição.

Arnaldo: Neymar está longe do alto nível, mas será grande atração no Santos

Neymar está longe de seu melhor nível, mas será uma grande atração no futebol brasileiro se retornar ao Santos, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro.

Ele até demorou a entender que o futebol brasileiro é a última alternativa para ele ser querido de novo e fazer alguma diferença no futebol. Mas tudo isso é uma hipótese, porque de fato ele não joga em bom nível há muito tempo.

Ele pode não ser mais o mesmo, mas é inegável que seria uma atração incrível para o futebol brasileiro o Neymar voltar a jogar aqui numa era que se investe bastante no futebol e, particularmente para o Santos, é uma baita notícia se for financeiramente viável.

Arnaldo Ribeiro

